ВВС США разместят на Аляске экспериментальный ядерный реактор

Военно-воздушные силы (ВВС) США запланировали разместить к 2027 году на базе Эйлсон, расположенной на Аляске, экспериментальный ядерный реактор, сообщает The Drive.

В перспективе установка, которая появится в 42 километрах от Фэрбенкса и в 177 километрах от Северного полярного круга, должна заменить угольную электростанцию, эксплуатация которой сопряжена с экологическими, логистическими и финансовыми трудностями. В дальнейшем подобные реакторы предполагается использовать для обеспечения энергетической устойчивости в труднодоступных регионах.

Издание напоминает, что на базе Эйлсон содержатся, в частности, истребители F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II.

В августе 2019 года издание Space.com, ссылаясь на руководителя проекта Kilopower в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико Патрика Мак-Клура, сообщило, что американский одноименный компактный ядерный реактор, предназначенный для лунных и марсианских пилотируемых миссий, может быть готов к летным испытаниям уже в 2022 году.