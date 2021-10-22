Кремль прокомментировал ситуацию с отравлениями суррогатным алкоголем на Урале

Инцидентами с отравлениями суррогатным алкоголем на Урале занимаются соответствующие службы. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Комментируя сложившуюся ситуацию, пресс-секретарь президента отметил, что вся необходимая помощь гражданам уже оказывается и дополнительных поручений давать не нужно. Преступниками, которые производили и продавал суррогатный алкоголь, занимаются правоохранительные органы, а медики — оказывают помощь людям, уточнил Песков.

21 октября стало известно, что в Екатеринбурге число погибших от отравления метиловым спиртом увеличилось до 24. Ранее сообщалось о 18-ти погибших. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, 16 человек умерли в Екатеринбурге, один в Нижнем Тагиле и один в Ревде.