Пропавшего после нападения пиратов мужчину нашли в зубах каймана

Рыбак пропал после нападения речных пиратов в бразильском муниципалитете Нову-Айран и был найден мертвым в зубах трехметрового каймана. Об этом сообщает издание The Mirror.

Около семи речных пиратов напали на судно, в котором находились рыбак Элиас Араухо и его друг Роберто Хосе. Хосе удалось убежать от нападавших и скрыться в лесу. Мужчину нашли живым. Он был напуган и пребывал в шоковом состоянии. Его госпитализировали и выписали из больницы спустя два дня.

Хосе сообщил об исчезновении Араухо. Спасатели и местные жители отправились на поиски мужчины. Они нашли его останки на берегу реки Риу-Негру. Тело бразильца поедал трехметровый черный кайман.

Рептилию поймали и убили, чтобы произвести вскрытие и извлечь останки Араухо. Части тела мужчины направлены на судебно-медицинскую экспертизу в столицу штата Манаус.

Полицейские устанавливают обстоятельства исчезновения рыбака. Неизвестно, убили ли его пираты и сбросили тело в воду или на мужчину напала рептилия, когда он пытался убежать от разбойников.

Черный кайман — один из крупнейших ныне живущих крокодилов. Их зубы созданы, чтобы проглатывать добычу, не жуя, поэтому, как правило, они пытаются утопить или раздавить добычу, прежде чем проглотить ее. В случае если им попадается слишком крупная добыча, кайманы хранят ее до тех пор, пока она не начнет гнить. Тогда плоть жертвы размягчается, и им удается отрывать от нее куски.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя жительница индонезийского острова Буру решила искупаться в реке и погибла в пасти гребнистого крокодила на глазах у друзей. Ее останки нашли только через два дня после нападения.

