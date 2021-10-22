Модель прошлась по подиуму в банном полотенце вместо платья

Итальянский модный дом Bottega Veneta представил посетителям необычный наряд во время показа, который состоялся в Детройте в пятницу, 22 октября. Соответствующее видео публикует админ Telegram-канала «Шмот».

На размещенных кадрах видно, что модель прошлась по подиуму на шоу в разноцветном банном полотенце, повязанном на теле, которое имитирует платье. В качестве обуви для манекенщицы выбрали туфли на каблуке ярко-зеленого оттенка и сумку-багет, которую она держала в руках. Волосы девушки распущены, а на лицо не нанесен макияж.

Известно, что дефиле люксового бренда состоялось в театре Michigan Theatre в Детройте. Новая коллекция сезона весна 2022 получила название Salon 03. Помимо Детройта, показы состоялись в Лондоне и Берлине, а не во время прошедших Недель моды в Париже и Милане, где прошло большинство дефиле других марок.

Ранее в октябре поп-исполнительница Билли Айлиш отказалась от сексуальных нарядов и вышла в свет в костюме лобстера. Папарацци запечатлели ее на улицах Лос-Анджелес в ярко-красном костюме и кроссовках Nike. Знаменитость направлялась на вечеринку в честь 26-го дня рождения певицы Doja Cat.