На Украине заявили о «шабаше» национал-радикалов и профашистских сил

В Раде раскритиковали отказ мэра Львова Андрея Садового передать России останки советского разведчика Николая Кузнецова. В украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что это является постыдным преступлением перед совестью и моралью. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 22 октября, Садовой рассказал, что Кассационный административный суд Украины вновь обязал исполнительный комитет Львовского городского совета передать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию, однако городские власти не собираются этого делать, поскольку не хотят сотрудничать с Москвой.

«В Украине продолжается шабаш национал-радикалов и профашистских сил, которые всеми способами стремятся уничтожить память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Какими бы ни были отношения между странами, в мировой практике возможность позаботиться о прахе своих погибших солдат является неотъемлемым правом, которое уважалось даже самыми варварскими народами. Уверены, что разнузданный шабаш вокруг памяти павших в Великой Отечественной войне, устроенный Садовым, его стремление торговать останками героев — это постыдное преступление перед совестью и моралью, новый уровень низости и мерзости, до которого раньше украинская власть, несмотря на все свои старания, еще не опускалась», — сказано в заявлении партии.

Также там подчеркивается, что заявление об «обмене» останков Кузнецова на удерживаемых в Донбассе и России украинцев является «постыдным и аморальным» и подобными действиями власти Украины демонстрируют крайнее презрение к закону и полную безнаказанность. «Даже в условиях, когда суды полностью подчинены власти и выполняют любую ее прихоть, вынесение любого неудобного им судебного решения грубо критикуется и демонстративно игнорируется», — отметили в партии.

Руководство Свердловской области России обратилось к властям Львова с просьбой о передаче останков Кузнецова еще в 2020 году. Прах разведчика планировалось отдать его родственникам для перезахоронения. Однако украинская сторона отказалась это сделать. Как пояснил тогда Садовой, власти города могут рассматривать этот вопрос лишь в рамках государственной политики и увязке с возвращением задержанных в России украинцев.

Кузнецов во время Великой Отечественной войны был заброшен на территорию оккупированной немцами Западной Украины. Ликвидировал генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации. Погиб в марте 1944 года после перестрелки с боевиками запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА). По другой версии, подорвал себя гранатой.