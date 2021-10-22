В S7 объяснили сигнал тревоги от летевшего из Москвы самолета

Летевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги для проверки систем наземного оборудования

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Казань, подал сигнал тревоги для проверки систем наземного оборудования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря S7 Group Ирины Дуньковой.

«Экипаж S7 Airlines перед вылетом был предупрежден о просьбе диспетчеров ОрВД (организации аэронавигационного обслуживания — прим. «Ленты.ру») выставить для тестирования код потери связи 7600. Инцидентов во время полета не было», — объяснила Дунькова.

Пресс-секретарь добавила, что позже воздушное судно совершило благополучную посадку в аэропорту Казани.

Ранее, 22 октября, пассажирский самолет авиакомпании S7, летевший по маршруту Москва — Казань, подал сигнал тревоги после вылета. Как заявил источник в авиационных службах, воздушное судно вылетело из столичного аэропорта Домодедово.