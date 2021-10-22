Британские промышленники пожаловались на насмешки европейцев

Представители сталелитейной промышленности призвали правительство Великобритании срочно вмешаться в энергетический кризис. Он заставляет приостанавливать производство, что резко снижает конкурентоспособность местных компаний, пишет The Guardian.

Директор отраслевой ассоциации Uk Steel Гарет Стейс заметил, что стоимость электроэнергии для металлургов в Соединенном Королевстве в три раза выше, чем у конкурентов в Германии. «Мы чувствуем, что сейчас теряем долю рынка в пользу иностранных производителей стали, особенно тех, которые находятся рядом с нами, потому что они могут быстро доставить сталь в наши порты, причем не только из Евросоюза, но и из Турции», — посетовал Стейс. Он пожаловался на насмешки европейских конкурентов: «К нам приходят производители стали и постоянно смеются, говоря: "Теперь мы можем наводнить ваш рынок, потому что такого конкурентного преимущества у нас раньше никогда не было"».

Промышленная организация Make UK обратила внимание, что в то время как ЕС уже принял оперативные меры для борьбы с энергетическим кризисом, в Великобритании иная ситуация. «Мы не видели никаких решений от правительства», — констатировал глава Make UK Стивен Фипсон. Ранее министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что власти предоставят ссуды для фирм, находящихся на грани закрытия из-за энергетического кризиса. Металлурги тогда скептически отнеслись к этому предложению.

Ситуация на энергетическом рынке в Великобритании может усугубиться, что приведет к его абсолютному разгрому, предупредил глава крупной энергетический компании Scottish Power Кит Андерсон. Он призвал правительство пересмотреть ограничения по стоимости энергии для потребителей, иначе еще 20 поставщиков столкнутся с угрозой разорения.