Россиян выловил редкую тихоокеанскую рыбу

Житель Приморского края выловил редкую тихоокеанскую рыбу — зеркального солнечника. Снимком он поделился в закрытом сообществе dps_controlnews, сообщает ГТРК «Владивосток».

Журналисты издания отмечают, что обнаружить солнечника в этом регионе в конце октября — редкая случайность. Вероятно, рыба сбилась с навигации и отправилась в Японское море.

«Этот вид редкость в наших водах. Обычно он обитает в западной части Тихого океана. От Курил, Японии до Австралии, но после аномальной жары, в конце лета и осенью их несколько раз замечали в заливе Петра Великого», — пояснил россиянин, добавив, что рыба, видимо, поверила в стабильность теплой воды в Приморье.

Ранее сообщалось, что российские рыбаки выловили у берегов Южных Курил гигантского тунца. Вес рыбы составил 330 килограммов, что приблизительно соответствует весу четырех взрослых мужчин.