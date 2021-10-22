После массового отравления алкоголем в Москве возбуждено уголовное дело

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после массового отравления суррогатным алкоголем на юго-западе Москвы. Один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщается на сайте столичного управления СК.

По данным следователей, 11 октября трое мужчин в кафе на улице Академика Семенова пили принесенное с собой спиртное, которое купили «у неустановленных лиц» в Подмосковье. После этого они попали в городскую больницу с диагнозом «отравление метанолом». Несмотря на оказанную медпомощь, один из них скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).