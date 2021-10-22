Стали известны подробности массового отравления алкоголем на свадьбе в Москве

В Москве массовое отравление алкоголем произошло на свадебном банкете в кафе «Чашка»

Массовое отравление алкоголем произошло на свадьбе в кафе «Чашка» в Москве. Один из гостей скончался от интоксикации, еще трое остаются в больницах, подробности стали известны РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, опасный алкоголь на свадебный банкет принес кто-то из гостей. Полиция уже выясняет, что это было за спиртное, кто его произвел и кто продал.

Инцидент с массовым отравлением суррогатным алкоголем стал первым за этот год в Москве.

Главное следственное управление по Москве возбудило дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Ранее после смертельного отравления 26 человек на Урале полиция изъяла 12,5 тонны суррогатного алкоголя.

