Ученые из Новосибирска разработают переводчик с жестового языка

В Новосибирске к декабрю станет доступен переводчик с жестового языка на письменный

Ученые Новосибирского государственного технического университета занялись разработкой первого в мире переводчика с жестового языка на письменный. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Согласно планам, программа будет доступна уже в декабре. Сейчас переводчик умеет распознавать отдельные слова, но в планах создателей научить систему компьютерным алгоритмам, которые будут строить целые предложения на разных языках мира.

По мнению лингвистов, жестовые языки — самые сложные в мире для обучения, так как одно неловкое движение может коренным образом изменить значение слова.

Президентский грант в размере 10 миллионов рублей на реализацию проекта получил научный сотрудник университета Алексей Приходько. Отмечается, что разработчик, как и его родственники, является глухим, поэтому вопросами коммуникации он занимается давно.

«Мы испытываем проблемы в общении со слышащими, вынуждены привлекать переводчиков. Его услуги стоят дорого. Я стремился разработать систему, которая помогла хотя бы частично заменить переводчика, но чтобы это было бесплатно и доступно для всех», — объяснил он.

Ранее в октябре в Грозненском государственном нефтяном техническом университете приступили к разработке языкового модуля на чеченском языке для робота-консультанта. В проекте приняли участие резиденты «Хайпарка» совместно с компанией «Промобот». Инициативу по обучению робота чеченскому языку планируется реализовать в следующем году.