Количество контролеров в транспорте Москвы увеличат втрое

На время нерабочих дней в Москве количество контролеров в столичном общественном транспорте будет увеличено вдвое. Об этом со ссылкой на заявление руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова в пятницу, 22 октября, пишет ТАСС.

Он уточнил, что проверять наличие масок у пассажиров будут более 1500 контролеров.

Днем ранее, 21 октября, мэр столицы Сергей Собянин объявил о введении режима нерабочих дней в городе с 28 октября по 7 ноября с целью улучшения ситуации с распространением коронавируса. Градоначальник отметил, что в этот период будет приостановлена работа организаций сферы торговли и услуг, а заведения общественного питания смогут работать только на доставку и навынос.

По данным на 22 октября, за прошедшие сутки в Москве выявили 8166 новых случаев коронавируса. Это очередной максимум с июня. За 24 часа в городе скончались 79 пациентов с COVID-19.