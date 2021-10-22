Российские власти назвали сроки отказа от угля

В Минэнерго заявили, что полный отказ от угля возможен только к концу 21 века

Эпоха угля может закончиться только к концу текущего столетия, быстрым отказ от этого вида топлива не может быть. Такие сроки в интервью РИА Новости назвал директор Департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Министерства энергетики России Сергей Мочальников.

По его словам, пока в мире нет такого технологического прорыва, который позволил бы кардинально перестроить энергетику с достаточным уровнем надежности и по приемлемой цене. А то, что получается в богатых странах, зачастую недоступно бедным.

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Мочальников отметил, что уголь продолжает оставаться одним из самых дешевых видов энергии и странам с энергетическим дефицитом просто некуда деваться. До 2040 года, уверен российский чиновник, этот вид топлива останется в списке базовых элементов энергобаланса.

Позднее, как он предполагает, развитие технологий позволит вывести энергетику на принципиально иной уровень, но не очень быстро. «Энергопереход — это не прыжок, это марафон, и каждый шаг в нем должен быть выверен», — подчеркнул Мочальников.

В настоящее время уголь является наиболее вредным с точки зрения выбросов парниковых газов видом топлива. В связи с этим западные страны и Китай объявляют о планах по отказу от его использования, однако в последние месяцы потребление угля начало расти. Поводом для этого стал резкое подорожание природного газа.

Министр министр энергетики России Николай Шульгинов рассказал, что в 2021 году объем поставок российского угля в Европу увеличился на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, Россия начала помогать с углем Китаю.

Между тем спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс считает ошибочными надежды на увеличение потребление угля в мире. По его мнению, стратегия развития угольной отрасли, ориентированная на Китай, неизбежно провалится из-за мировой климатической повестки.

