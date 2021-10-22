Украинские подростки устроили фотосессию с могильными крестами

В Кривом Роге подростки сняли крест с могилы и устроили фотосессию. Кадры осквернения одного из кладбищ украинского города опубликовал телеканал «24».

На видеозаписи видно, как трое подростков, две девушки и парень, курят и веселятся ночью на кладбище. Затем молодой человек показывает снятый с могилы крест, с которым они затем устроили фотосъемку. На фоне происходящего играет музыка. Кроме этого, до этого школьники опубликовали несколько кадров с прогулки на том же кладбище, на них они запечатлены с едой и напитками.

В августе в городе Коломыя полиция задержала подростков, которые уничтожили могилы на кладбище в Коломые. Сотрудники правоохранительных органов также проверили телефоны задержанных и изъяли с них фото и видео момента надругательства. С несовершеннолетними полицейские пообщались в присутствии родителей и работников службы по делам детей.

Следователи начали уголовное производство по статье о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Позже на Полтавщине 7-летние мальчишки толкнули памятники на кладбище на землю и разбили. На их родителей уже составили два административных протокола за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.