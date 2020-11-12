Бывший кандидат в мэры Киева попал в скандал из-за антисемитских высказываний

Бывший кандидат в мэры Киева, шоумен Сергей Притула попал в скандал из-за антисемитских высказываний, прозвучавших в эфире его программы на радио. Об этом сообщает «Страна.ua».

Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) опубликовала фрагмент эфира Притулы на радио «Новое время». В программу дозвонился житель Краматорска. Он назвал шабашем празднование еврейского Нового года в Умани, а основателя брацлавского хасидизма Цадика Нахмана — «нациком хацманом».

Притула ответил слушателю, что «полностью разделяет его эмоциональное возмущение» и «ужасно рад слышать его в эфире с таким хорошим настроением». Экс-кандидат «не сообщил слушателям о недопустимости использования радио как рупора юдофобских высказываний», отметили в ОЕОУ и пообещали заявить в полицию на дозвонившегося слушателя за разжигание межнациональной розни.

В сентябре на белорусско-украинской границе собрались тысячи хасидов, которые пытались попасть в Умань, чтобы отпраздновать еврейский Новый год на могиле Нахмана. Однако Украина закрыла границу из-за пандемии коронавируса.