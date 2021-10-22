Появились подробности гибели выпавшей из окна многоэтажки российской пары

Мужчину и женщину, выпавших из окна многоэтажки в Новосибирске, обнаружили прохожие рано утром возле элитного дома, в котором они снимали квартиру. О появившихся подробностях гибели сообщает газета «Аргументы и факты».

По словам соседей, накануне гибели пару видели и они выглядели «абсолютно нормальными». Также перед смертью с погибшей россиянкой по телефону общался брат, и ничего не предвещало трагедии. Автомобиль Mercedes, на котором ездила пара, был припаркован возле дома.

У женщины остался девятилетний сын, который в день инцидента находился со своим родным отцом, погибшая была в разводе.

Ранее сообщалось, что в центре Новосибирска утром в пятницу, 22 октября, обнаружены тела мужчины и женщины, которые выпали из окна многоэтажного дома. Пара, которая арендовала в многоэтажке квартиру на пятом этаже — это женщина 1989 года рождения и мужчина 1978 года рождения, с ними жил сын погибшей, мальчик 9-10 лет. В момент их гибели его не было дома.