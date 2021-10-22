В российском городе пара выпала из окна многоэтажки и погибла

В центре Новосибирска утром в пятницу, 22 октября, обнаружены тела мужчины и женщины, которые выпали из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Новосибирской области.

По ее информации, тела погибших, предположительно, с признаками падения с высоты обнаружены в Железнодорожном районе города на улице Челюскинцев. На месте происшествия работает следственном-оперативная группа полиции и сотрудники следственного комитета. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства произошедшего.

По информации Сиб.фм, погибла пара, которая арендовала в многоэтажке квартиру на пятом этаже, это женщина 1989 года рождения и мужчина 1978 года рождения, с ними жил сын погибшей, мальчик 9-10 лет. В момент их гибели его не было дома.

Ранее потомственный медик, потерявшая отца и мать из-за коронавируса, выпала из окна девятого этажа Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, женщина попала в петербургскую больницу с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. После падения россиянка была жива, ее экстренно доставили в реанимацию, но врачи не успели ее спасти.

