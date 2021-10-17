Потерявшая родителей из-за коронавируса россиянка выпала из окна больницы

Потомственный медик, потерявшая отца и мать из-за коронавируса, выпала из окна девятого этажа Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По предварительным данным, женщина попала в петербургскую больницу с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. После падения россиянка была жива, ее экстренно доставили в реанимацию, но врачи не успели ее спасти.

Отмечается, что незадолго до смерти женщина потеряла мать и отца. Родители россиянки умерли от коронавируса. Ее соседи по палате рассказали, что в больнице девушка все время говорила про смерть родителей.

Ранее сообщалось, что студент Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова скончался после падения с 14-го этажа общежития ДАС, которое находится на юго-западе Москвы. Уточнялось, что молодой человек упал на перемычку между двумя корпусами ДАС-1 и ДАС-2.