Женщина захотела избавиться от стресса с помощью солярия и заболела раком

Жительница Англии начала часто загорать, чтобы избавиться от стресса, и заболела раком. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Согласно материалу, 25-летняя Пэрис Типпет (Paris Tippett) столкнулась с депрессией и захотела вылечить недуг с помощью солнечных ванн. Женщина начала посещать солярий два раза в неделю по 14 минут, чтобы улучшить эмоциональное состояние, и после четырех месяцев регулярных сеансов обнаружила новую родинку на правой голени.

Типпет решила показать новообразование терапевту. Героиня материала сдала анализы, после чего врачи диагностировали ей онкологическое заболевание — меланому второй стадии. Женщине удалили злокачественную опухоль, а затем через три недели вырезали лимфатические узлы и участок кожи вокруг бывшего новообразования, чтобы остановить его дальнейшее распространение.

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Англичанка подчеркнула, что больше никогда не будет загорать. «Я не могла поверить, что солнечные ванны могут привести к такому. Я больше никогда не пойду в солярий и не лягу на шезлонг на пляже — это того не стоит. Отныне я буду использовать только искусственный загар», — заверила она.

В сентябре девушка пыталась вылечить экзему с помощью загара и заболела раком кожи. 24-летняя Даниелла Болтон (Daniella Bolton) рассказала в интервью изданию, что долгое время боролась с экземой, используя крема и мази, однако не добилась желаемого результата. Девушка решила попробовать альтернативный способ лечения и с 18 лет начала регулярно загорать на солнце.