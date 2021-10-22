Замдиректора ЦЭНКИ по итогам проверки «Роскосмоса» заключен под стражу

Благовещенский суд отправил под стражу заместителя генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России, ЦЭНКИ) Марата Арустамова на два месяца до 20 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Александр Воронин РИА Новости

По его словам, Арустамова подозревают в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ при выполнении подрядных работ на космодроме Восточный. Дело возбуждено управлением ФСБ по Амурской области. Детали преступления, в котором подозревают Арустамова, в суде не прокомментировали.

Арустамова был задержан 20 октября в Москве и отправлен самолетом в Благовещенск. Он подозревается в получении откатов за финансирование работ, проводимых строительной компанией «Респект-СМ». Против Арустамова дал показания ее гендиректор Алик Алексанян, он также находится под стражей. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).