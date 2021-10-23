Группа ABBA выпустила записанную в 1970-х песню

Шведская поп-группа ABBA выпустила песню Just A Notion, записанную в 1970-х. Композиция появилась на YouTube-канале коллектива.

Музыканты рассказали в Instagram, что трек должен был войти в их шестой студийный альбом Voulez-Vous, однако в пластинку он так и не попал. Один из участников группы Бьорн Ульвеус признался, что не понимает, почему было принято решение не включать песню в альбом. «Это хорошая песня с отличным вокалом», — подчеркнул он.

Just A Notion войдет в грядущий альбом Voyage 5, релиз которого запланирован на 5 ноября. Он станет девятой студийной пластинкой в дискографии ABBA и первым альбомом группы за последние сорок лет. О скором выходе Voyage 5 стало известно в сентябре.

Основанная в 1972 шведская группа АВВА известна по таким хитам, как Dancing Queen, Super Trouper и Mamma Mia. Международное признание участники получили после победы на конкурсе «Евровидения» в 1974 году.