ABBA выпустит новый альбом

Шведская группа ABBA объявила, что выпустит новый альбом Voyage 5 ноября. Об этом коллектив сообщил в своем Twitter.

Релиз состоится после почти 40-летнего перерыва.

«Никакое возвращение не было бы полным без новой музыки. Альбом Voyage выйдет с десятью новыми песнями», — написали музыканты. При этом они отметили, что две песни — I Still Have Faith In You и Don’t Shut Me Down уже представлены публике.

В честь нового альбома состоится концерт на специально построенной арене в Лондоне.

Как ранее выяснил The Sun, перед зрителями выступят все члены группы. Во время выступления так же будут использованы говорящие голограммы молодых Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад.

Основанная в 1972 группа АВВА выступала десять лет. Авторству группы принадлежат хиты Dancing Queen, Super Trouper и Mamma Mia. Международное признание участники получили после победы на конкурсе «Евровидения» в 1974 году. Последний студийный альбом под названием The Visitors («Посетители») был выпущен в 1981 году.

В июле стало известно, что альбом поп-группы ABBA продержался тысячу недель в британском хит-параде.