Школьница в России решила скрыть плохие оценки и придумала историю про похищение

Восьмилетняя школьница из Дзержинска придумала историю о похищении ребенка, чтобы скрыть от родителей плохие оценки, пишет Telegram-канал Ni Mash.

Несовершеннолетняя рассказала близким, что неизвестный мужчина увел ребенка в лес. Она добавила, что инцидент произошел около 14:00 на проспекте Чкалова. Взрослые обратились в полицию, сотрудники правоохранительных органов организовали операцию «перехват». К поискам были привлечены силы Росгвардии и МВД, силовики начали прочесывать местность, надеясь выйти на следы похитителя.

Позже выяснилось, что ребенок придумал историю, решив, что это отвлечет родителей от плохих оценок в дневнике.

15 июня стало известно, что житель Петербурга из-за проблем с учебой у 13-летнего пасынка не кормил его и заставлял спать на полу. Он испытывал к ребенку неприязнь и пользовался тем, что мальчик находится в материальной зависимости от него. Отчим из-за плохих оценок мог бить ребенка не только руками и ногами, но и проводом от удлинителя.