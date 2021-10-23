Умерла народная артистка Татьяна Бестаева

Народная артистка РСФСР Татьяна Бестаева умерла в возрасте 84 лет. Об этом РИА Новости в субботу, 23 октября, сообщили в Театре имени Моссовета, в котором служила актриса.

Причина смерти не уточняется. Дата и место похорон будут раскрыты позднее.

Татьяна Бестаева выступала на сцене Театра имени Моссовета с 1961 года. Звание народной артистки РСФСР она получила в 1990 году. Актриса также снялась в таких фильмах и сериалах, как «Матрос с "Кометы"», «Роман и Франческа», «Тени забытых предков», «Длинная дорога в короткий день» и «Следствие ведут ЗнаТоКи. Полуденный вор».

Ранее в субботу стало известно о смерти российской актрисы театра и кино Ольги Красиной, сыгравшей главную роль в фильме «Пиковая дама» 1960 года. Ей было 80 лет.