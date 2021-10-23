В Великобритании назвали три ошибки Евросоюза

Британская журналистка Шерелл Джейкобс предрекла Европейскому союзу моральное устаревание или даже распад. Ее слова были опубликованы в издании The Telegraph, цитаты приводит РИА Новости.

Джейкобс назвала Евросоюз неудавшейся федерацией, напоминающей «диснеевскую сказку» в обертке правовых хитросплетений. По ее мнению, ежедневно британцы получают новые напоминания о том, что Великобритании «посчастливилось сбежать, пока у нее еще была такая возможность», имея в виду выход страны из ЕС.

По словам журналистки, Евросоюз стоит на пороге кризиса, угрожающего его существованию, и организация неверно понимает современность. Она назвала три ее ошибки.

Во-первых, ЕС слишком активно вмешивается в экономику стран-членов, что обеспечивает в лучшем случае медленный рост. Во-вторых, он стал претендовать на глобальную значимость, хотя не имеет реальной возможности конкурировать, например, с Китаем. Наконец, пандемия обнажила множество изъянов в структуре ЕС, а нелогичные меры вроде закрытия границ укрепили центробежные силы, считает Джейкобс.

Журналистка добавила, что даже если Европейский союз не распадется, то морально устареет.

