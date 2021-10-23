Российский миллиардер умер в США

Российский физик и миллиардер Гапонцев скончался в США в возрасте 82 лет

Российский физик, миллиардер и совладелец компании IPG Photonics Валентин Гапонцев скончался в США. Об этом Forbes сообщил источник, близкий к семье, и подтвердил сын предпринимателя Денис Гапонцев.

Бизнесмен умер после продолжительной болезни в возрасте 82 лет. Точные причины смерти Гапонцева пока неизвестны. Отмечается, что на протяжении последних нескольких лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Валентин Гапонцев был одним из первых предпринимателей в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Он родился во Львове в 1939 году, там же окончил Львовский политехнический институт и начал работу в одном из конструкторских бюро Министерства радиопромышленности СССР. После аспирантуры МФТИ перешел в Академию наук СССР.

3 октября сообщалось, что умер бывший владелец Adidas — Бернар Тапи скончался в возрасте 78 лет. Бизнесмен на протяжении четырех лет боролся с раком желудка, что и стало причиной смерти.