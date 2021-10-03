Умер бывший владелец Adidas

Бывший владелец компании-производителя спортивной одежды Adidas Бернар Тапи (Bernard Tapie) скончался в возрасте 78 лет. Об этом стало известно со слов членов его семьи, передает BFM TV.

По информации телеканала, бизнесмен на протяжении четырех лет боролся с раком желудка, что и стало причиной смерти. «Он ушел с миром в окружении своей жены, детей, внуков и брата», — сказано в заявлении родственников. Отмечается, что Тапи хотел быть похороненным в Марселе.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс подчеркнул, что экс-владелец Adidas был бойцом, который преданно отстаивал свои ценности. Он отметил, что Тапи отдавал все на благо своей страны и ее жителей на должности министра по делам городов, которую он занял в 1992 году.

2 сентября сообщалось, что американский производитель экологичной обуви Allbirds готовится разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже несмотря на продолжающиеся убытки. Allbirds ставит себе целью отобрать долю у таких компаний, как Nike и Adidas, существующих уже несколько десятилетий и имеющих огромную узнаваемость среди потребителей.