Грузинский повар раскрыл правильный способ есть хинкали

Повар грузинского ресторана «Мтиулури» Дима Квелаидзе раскрыл правильный способ есть хинкали. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам работника заведения, которое находится рядом с селом Пасанаури, хинкали — это грузинское национальное блюдо, и гордость страны. Правильный хинкали — мясо в тесте с бульоном внутри — имеет вид узелка.

«Грузинские повара считают, что самый верный способ — это есть хинкали руками. Нужно взять за "хвостик", надкусить тесто, выпить бульон и постепенно съесть мясо с тестом несколькими кусками. "Хвостик" играет лишь вспомогательную роль, его не принято есть», — объяснил Квелидзе.

Кроме того, он подчеркнул, что во время трапезы необходимо забыть о столовых приборах. «Хинкали не любит экспериментов: никаких творожных хинкали, хинкали с грибами и с фасолью не существует в национальном меню», — добавил грузин.

Отмечается, что село Пасанаури считается родиной настоящих хинкали, там их готовят без лишних добавок. В местных ресторанах можно попробовать хинкали «Калакури» (с зеленью) и «Мтиулури» (без зелени).

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