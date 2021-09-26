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Китаец назвал заведения с самой вкусной кухней в России

Пользователь WeChat: самая вкусная и недорогая еда в России подается в столовых
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Пользователь китайского ресурса WeChat раскрыл, где можно попробовать настоящую русскую кухню. По его мнению, это столовые, в отличие от ресторанов в них можно плотно поесть на 50 юаней, то есть чуть больше 550 рублей.

Автор статьи указал, что в отличие от Китая, в России столовая — это не только общепит в учебных заведениях, но и отдельные помещения, куда можно войти с улицы. В некоторых есть уютные столики и оригинальные украшения, которые позволяют забыть, что посетитель находится в обычной столовой.

Пользователь WeChat также рассказал правила поведения в этом месте. «Заходя в столовую, первым делом необходимо встать в очередь, взять поднос, вилку и ложку, а также два кусочка хлеба (обычно предлагается две разновидности хлеба — черный и белый). После этого просто стойте и ждите, пока до вас дойдет очередь», — отметил он.

Китайца удивило разнообразие блюд, особенно выпечки, самой вкусной он назвал пирожки с капустой. Также он обратил внимание на супы и посоветовал незнакомым с русской кухней людям обязательно попробовать борщ, но без сметаны, поскольку на его вкус молочный продукт показался слишком специфичным.

Затем автор отметил гарниры, картофель, макароны, рис и гречку как «четыре столпа», которые отлично утоляют голод. Особо пользователь отметил десерты, без которых невозможно представить обед в России, он добавил, что это одна из причин, по которой русские любят пить чай.

Китайский обозреватель пояснил, что такой обед обойдется очень экономично, но наесться получится до такой степени, чтобы пришлось «придерживать живот». «А что мы бы заказали в обычном российском ресторане на 50 юаней? Наверняка только одну тарелку супа. А в столовой это будет целый поднос настоящей русской еды. Разве это не прекрасно?» — заключил он.

Ранее доктор медицинских наук, диетолог из клиники Майо Кэтрин Зерацки объяснила, что продукты с высокой степенью переработки, такие как полуфабрикаты, хлеб, купленный в магазине и другие продукты с насыщенными жирами, сахаром, практически не содержат клетчатку и вредны для организма. Она призвала отказаться от них, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь.

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