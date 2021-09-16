Кондитер заявила о существовании «Киевского торта» только на Украине

Владелица украинской кондитерской Евгения Манжосова заявила о существовании уникального рецепта «Киевского торта» только на Украине. Она рассказала РИА Новости, как появился десерт.

«Изначально "Киевский торт" — это состаренные белки, орех кешью и масляный шоколадный крем», — рассказала кондитер.

Она пояснила, что интересовалась десертом в других странах, но нигде нет такого варианта торта, в котором присутствуют белки с кешью. «Везде в основном используют в десертах не масляный крем, а облегченные версии, к примеру заварной крем. То есть это действительно рецепт торта, который есть только в Украине», — сказала Манжосова, добавив, что сейчас для удешевления кондитеры используют и арахис, и фундук, и грецкий орех.

По ее словам, рецепт торта появился по ошибке кондитеров, которые подготовили для бисквита партию яичного белка, но забыли вовремя спрятать ее в холодильник. Чтобы не выбрасывать белки, они решили сделать торт «из того, что получилось».

В июле кусок торта со свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза выставили на аукцион. Речь идет о фруктовом пироге на основе марципана весом 102 килограмма. Он был покрыт глазурью и украшен разноцветным королевским гербом. Кусок размером 17,7 на 20,3 сантиметра хранился в пищевой пленке в форме для выпечки в течение 40 лет. Аукционист из Глостершира Доминик Уинтер выставил кусок торта на продажу за 500 фунтов стерлингов (51 тысяча рублей).