Ферстаппен назвал Хэмилтона «тупым идиотом» и показал ему средний палец

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выругался на гонщика команды Mercedes Льюиса Хэмилтона во время тренировки перед Гран-при США. Соответствующее видео появилось в Instagram гоночной серии.

На кадрах видно, как в повороте Хэмилтон опередил Ферстаппена, после чего тот назвал соперника «тупым идиотом» и показал ему средний палец. «Простое соревнование между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном», — гласит описание видео.

10 октября на Гран-при Турции 24-летний Ферстаппен финишировал вторым. Победу одержал финн Валттери Боттас из Mercedes, третьим стал пилот Red Bull Серхио Перес. Хэмилтон пришел к финишу пятым, что позволило Ферстаппену возглавить личный зачет.

12 сентября на Гран-при Италии Ферстаппен стал виновником столкновения с Хэмилтоном. В результате оба сошли с дистанции. Нидерландский гонщик был наказан потерей трех мест на Гран-при России, победу на котором одержал британец.