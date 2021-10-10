Определился победитель этапа «Формулы-1» в Турции

Гонщик Mercedes Валттери Боттас стал победителем Гран-при «Формулы-1» в Турции

Финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас стал победителем Гран-при Турции — 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам «Формула-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победитель определился 10 октября в Стамбуле. Второе место занял голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Третьим финишировал партнер Ферстаппена по команде, мексиканец Серхио Перес.

После Гран-при Турции турнирную таблицу в личном зачете возглавил Ферстаппен, который обошел британца Льюиса Хэмилтона. На третьем месте располагается Боттас.

Российский гонщик Никита Мазепин на этапе в Турции занял 20-е место. В текущем сезоне он пока не набрал ни одного очка.