Хэмилтон выиграл Гран-при России

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл гонку на Гран-при России в Сочи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования «Формулы-1» прошли в воскресенье, 26 сентября. На втором месте финишировал нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул Карлос Сайнс-младший из Ferrari.

Хэмилтон первым из пилотов «Формулы-1» одержал 100 побед в гонках. На втором месте по этому показателю находится Михаэль Шумахер, который 91 раз приходил к финишу первым.

Российский пилот Haas Никита Мазепин завершил гонку на 18-м месте. Его партнер по команде немец Мик Шумахер сошел с дистанции и не смог финишировать.

Победа в Сочи позволила Хэмилтону обойти Ферстаппена в личном зачете «Формулы-1». Сейчас на счету британца 246,5 балла, голландец уступает ему два очка. На третьем месте в чемпионате находится напарник Хэмилтона по Mercedes финн Валттери Боттас (151 очко).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Стамбуле. Гран-при состоится с 8 по 10 октября.