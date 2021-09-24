Хэмилтон сбил механика на Гран-при Сочи

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон совершил наезд на механика команды на Гран-при Сочи

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон совершил наезд на механика команды во время второй сессии свободных заездов на Гран-при Сочи. Видео инцидента опубликовано в Twitter «Формулы-1».

Спортсмен заехал в бокс и не смог вовремя полностью остановить болид. В итоге механик оказался на асфальте, но тут же самостоятельно поднялся. Уточняется, что член команды не пострадал.

Квалификация на Гран-при Сочи пройдет в субботу, 25 сентября. На старт главной гонки пилоты выйдут днем позже.

В четверг, 23 сентября, прояснилась судьба российского пилота Haas Никиты Мазепина на следующий сезон. Он сохранит место в команде.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон в нынешнем сезоне имеет в активе 221,5 очка и находится на втором месте в общем зачете. Лидирует пилот Red Bull Макс Ферстаппен, он набрал 226,5 балла.