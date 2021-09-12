Лидеры сезона «Формулы-1» Ферстаппен и Хэмилтон сошли с гонки на Гран-при Италии

Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись и сошли с гонки «Формулы-1» на Гран-при Италии

Австралийский пилот McLaren Даниэль Риккардо выиграл гонку «Формулы-1» на Гран-при Италии, проходящем в Монце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На втором месте финишировал напарник Риккьярдо по команде британец Ландо Норрис. Тройку сильнейших замкнул Валттери Боттас из Mercedes.

Финишировать не смогли два лучших гонщика сезона — Макс Ферстаппен из Red Bull и Льюс Хэмилтон из Mercedes. Они столкнулись на 30-м кругу и сошли с дистанции. Не смог завершить гонку и российский пилот Haas Никита Мазепин. Валттери Боттас

В общем зачете на первом месте с 226,5 очками остается Ферстаппен, на второй позиции располагается Хэмилтон (221,5 балла). Тройку лидеров замыкает Боттас (141). Рикардо, который победил впервые в сезоне, с 82 очками находится на восьмом месте.