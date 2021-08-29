Ферстаппен выиграл длившуюся три круга гонку «Формулы-1» на Гран-при Бельгии

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем гонки на Гран-при Бельгии в рамках «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Из-за дождя гонка длилась всего три круга. Организаторы старта приняли решение сократить соревнования, так как на трассе практически отсутствовала видимость.

На втором месте финишировал Джордж Расселл из Williams. Тройку сильнейших замкнул Льюис Хэмилтон, представляющий Mercedes.

Российский пилот команды Haas Никита Мазепин финишировал на 17-м месте. Он также впервые в карьере в «Формуле-1» показал быстрейший круг на дистанции. Однако он не получит за него бонусные очки, так как не попал в десятку сильнейших.

Следующим стартом в сезоне «Формулы-1» станет Гран-при Нидерландов. Соревнования начнутся 3 сентября.