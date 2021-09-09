Российский гонщик «Формулы-1» Мазепин рассказал об отношениях с Шумахером

Россиянин Никита Мазепин рассказал, что ему не нужна дружба с партнером Миком Шумахером

Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин ответил на вопрос о взаимоотношениях с партнером по команде Haas Миком Шумахером. Слова спортсмена передает сайт гоночной серии.

Мазепин заявил, что мнение о том, что он должен наладить отношения с немецким спортсменом, вызывают у него улыбку. «Это все-таки гонки "Формулы-1", а не "Дом-2". Я тут не для отношений и дружбы. Друзей мне хватает за пределами трассы. Я работаю на команду и буду выполнять указания руководителей», — сказал россиянин.

4 сентября во время квалификации Гран-при Нидерландов Шумахер обогнал Мазепина на прогревочном круге. Это вызвало недовольство россиянина, который заявил, что партнер по команде нарушил предварительные договоренности. На следующий день во время гонки Мазепин не пропустил напарника, что едва не спровоцировало аварию. Шумахер выразил мнение, что россиянин действовал на трассе некорректно.

Мазепин дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году. Пилот в дебютной гонке вылетел с трассы на Гран-при Бахрейна. На данный момент он занимает 20-ю строчку в личной классификации, не набрав ни одного очка. Шумахер располагается на 19-й позиции. В активе немецкого гонщика также нет очков.