Стала известна судьба россиянина Мазепина в следующем сезоне «Формулы-1»

Американская команда «Формулы-1» Haas прояснила судьбу российского пилота Никиты Мазепина в гоночной серии в следующем сезоне. Об этом стало известно из Twitter коллектива.

Там отметили, что россиянин, как и его напарник по команде Мик Шумахер, продолжат выступать в «королевских гонках». В Haas выразили уверенность, что вместе со спортсменами смогут прогрессировать. Кроме того, команда пообещала создать условия для профессионального роста Мазепина и Шумахера.

17 сентября неудачи Мазепина в «Формуле-1» объяснил бывший пилот серии Марк Зурер. По мнению спортсмена, россиянину помешало участие в тестовых заездах команды Mercedes. Также пилот отметил, что новичку трудно справляться с нагрузками.

Мазепин проводит дебютный сезон в «Формуле-1». Лучшим результатом 22-летнего спортсмена является 14-е место на Гран-при Азербайджана. В гонках на четырех этапах спортсмен не смог финишировать.