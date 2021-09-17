Бывший пилот «Формулы-1» объяснил неудачи россиянина Мазепина

Бывший пилот «Формулы-1» Зурер связал неудачи Мазепина с его участием в тестах Mercedes

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Зурер рассказал, с чем связано неудачное выступление в гоночной серии российского пилота Haas Никиты Мазепина. Об этом сообщает Formel1.de.

Как объяснил швейцарец, россиянину могло навредить участие в тестовых заездах команды Mercedes в прошлом сезоне. «Многие могут сесть за руль лучшего болида, проехать отличный круг и подумать, что "Формула-1» не так уж сложна», — заявил Зурер. Он также добавил, что в Haas Мазепин управляет худшим болидом в серии.

Зурер отметил, что россиянину трудно справляться с нагрузками в «Формуле-1». По его мнению, многие действия Мазепина во время гонок кажутся непродуманными и импульсивными.

Мазепин проводит дебютный сезон в «Формуле-1». Лучшим результатом 22-летнего россиянина является 14-е место на Гран-при Азейрбайджана. В гонках на четырех этапах спортсмен не смог финишировать.