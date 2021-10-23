Российского мэра госпитализировали с COVID-19

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попал в больницу с коронавирусом. Об этом он сообщил в своей странице в Instagram.

«Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье — благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй», — написал госпитализированный COVID-19 градоначальник и пожелал всем россиянам здоровья.

По данным «Сиб.фм», Локоть находится в ковидном госпитале со среды, 20 октября. Его состояние оценивают как нетяжелое.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области будет введена система QR-кодов и обязательная вакцинация для определенных профессиональных групп населения в связи с пандемией коронавируса.

