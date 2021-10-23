Вадим Самойлов объяснил скандальное заявление в адрес Ельцин-центра

Самойлов о скандальных словах в Ельцин-центре: это мой рок-н-ролл, и я имею на него право

Экс-фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов прокомментировал свое скандальное заявление в адрес Ельцин-центра. Свои слова он объяснил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Музыкант в отношении подобных посылов со сцены отметил, что у него есть позиция и он не может не озвучивать ее. Он подчеркнул, что, находясь в Ельцин-центре, не мог не высказаться о нем. «Я считаю, что это мой рок-н-ролл, и я имею на него право», — заявил артист.

Помимо этого, Самойлов рассказал, что не ожидал «такого хайпа» вокруг данной ситуации. Он добавил, что его непроверенное высказывание «разворошило осиное гнездо».

Ранее Ельцин-центр отреагировал на слова критики со стороны Вадима Самойлова, которые он произнес, выступая на фестивале Ural Music Night, проходившем в стенах учреждения. «Оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами "Ночи музыки" и надеемся никогда более не видеть господина Самойлова в стенах Ельцин-центра», — заявили в пресс-службе организации.

Конфликт между площадкой и музыкантом возник после того, как Самойлов со сцены раскритиковал учреждение, заявив, что тут «много борзой тупорылой либеральной хурни». Отмечалось, что позже генпродюсер Ural Music Night Евгений Горенбург принес извинения за слова Самойлова, назвав их «абсолютно неуместными».