Ельцин-центр отреагировал на слова экс-фронтмена «Агаты Кристи» Вадима Самойлова

В Ельцин-центре заявили о неуважении к Вадиму Самойлову после критики в свой адрес

Ельцин-центр отреагировал на слова критики в свой адрес со стороны экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, которые он произнес, выступая на фестивале Ural Music Night, проходившем в стенах учреждения. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает РИА Новости.

«Оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами "Ночи музыки" и надеемся никогда более не видеть господина Самойлова в стенах Ельцин-центра», — заявили в пресс-службе организации.

В центре также возмутились тем, что никто из организаторов Ural Music Night не прервал говорившего со сцены Самойлова, добавив, что с неуважением относятся «к тем, кто их оскорбляет и унижает».

Вадим Самойлов во время концерта в Ельцин-центре в рамках фестиваля Ural Music Night раскритиковал учреждение, заявив, что тут «много борзой тупорылой либеральной хурни».

«Я просто болею за то, чтобы у нас этой херни не было. Вот этой тупорылой хурни, которая либеральная такая. Кстати, привет Ельцин-центру! Дорогие мои, мы вас здесь факаем. Мы у вас здесь выступаем, да, вы тут нам площадки предоставляете. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой», — заявил Самойлов.