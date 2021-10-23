Вадим Самойлов высказался после скандального заявления в адрес Ельцин-центра

Экс-фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов прокомментировал скандал, разразившийся после его заявления в адрес Ельцин-центра. Беседуя с журналистами РЕН ТВ, музыкант отметил, что просто высказал свое мнение.

Самойлов объяснил, что Ельцин-центр был одной из площадок, принимавших мероприятие, и, оказавшись на сцене, он решил рассказать о своем «определенном» отношении к этому месту. По словам музыканта, никто из зрителей после сказанных им слов не покинул зал — напротив, люди аплодировали.

«Вы же видите, тема ЛГБТ, там все сильно возбудились. Хотя на самом деле я ничего особенного там не сказал, я сказал, что вы любите друг друга куда хотите, только не лезьте к нашим детям в школы. Но они у нас люди чувственные, обидчивые», — заявил он, рассказывая о конфликте.

Ранее Ельцин-центр отреагировал на слова критики со стороны Вадима Самойлова, которые он произнес, выступая на фестивале Ural Music Night, проходившем в стенах учреждения. «Оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами "Ночи музыки" и надеемся никогда более не видеть господина Самойлова в стенах Ельцин-центра», — заявили в пресс-службе организации.

Конфликт между площадкой и музыкантом возник после того, как Самойлов со сцены раскритиковал учреждение, заявив, что тут «много борзой тупорылой либеральной хурни». Отмечалось, что позже генпродюсер Ural Music Night Евгений Горенбург принес извинения за слова Самойлова, назвав их «абсолютно неуместными».