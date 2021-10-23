В Петербурге ограничат работу общепита и торговли с 30 октября по 7 ноября

Власти Санкт-Петербурга ужесточат меры против коронавируса в городе в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Так, в Петербурге ограничат работу предприятий общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга. Исключение составят аптеки, продовольственные магазины, общепит на вокзалах, АЗС и производствах. Также будет возможно обслуживание на вынос и доставка.

Помимо этого, временно закроются фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, ледовые катки и другие объекты развлечения и досуга. Также приостанавливается работа косметических салонов, бань, салонов красоты, за исключением парикмахерских. Музеи и театры города будут пускать зрителей по QR-кодам или со справкой о медотводе от вакцинации. Предоставление ветеринарных услуг будет приостановлено за исключением экстренной ветеринарной помощи.

Размещение в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаториях в период ограничений возможно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три календарных дня.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Путин также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.