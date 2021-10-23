В российском регионе приостановили работу общественного транспорта

Власти Тувы усилили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ главы республики опубликован на сайте администрации региона.

Согласно документу, период с 30 октября по 7 ноября в Туве объявлен нерабочими днями. На период действия нерабочих дней в столице Тувы Кызыле будет приостановлена работа общественного транспорта. Торговые центры, кафе, рестораны, ночные клубы и другие заведения также будут закрыты. С 8 ноября граждане смогут посещать ТЦ, кафе, рестораны, объекты культуры и спорта в Туве при предъявлении QR-кода.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Путин также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.