В РПЦ призвали проявить снисхождение к оголившей грудь возле храма модели

В РПЦ заявили, что 22-летнюю Лолиту Богданову можно простить за видео, если она раскается

В РПЦ призвали проявить снисхождение к оголившей грудь возле храма Василия Блаженного модели. Зампред Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он считает, что 22-летнюю Лолиту Богданову можно простить, если она не просто извинится, но и раскается.

«Раскаяние, в моем представлении, предполагает нечто большее, чем просто слова. Это регулируется, в том числе и уголовно-процессуальными документами. Если она принесет деятельное раскаяние, то не сомневаюсь, что правоприменительные органы проявят к ней снисхождение. К тому уже было множество примеров», — заявил Кипшидзе.

Согласно материалу, девушка принесла публичные извинения после инцидента и заявила, что не она выложила ролик в интернет.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело на оголившую грудь возле храма Богданову. В своих соцсетях она разместила короткий видеоролик, на котором позирует в центре Москвы в белых брюках, бежевом трикотажном топе и плаще такого же цвета. На кадрах вебкам-модель поднимает топ и демонстрирует грудь на камеру.