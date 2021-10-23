СК возбудил уголовное дело на оголившую грудь возле храма модель

Оголившей грудь у храма вебкам-модели Лолите Богдановой грозит до года лишения свободы

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих на модель, оголившую грудь на фоне храма Василия Блаженного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о 22-летней вебкам-модели Лолите Богдановой. В своих соцсетях девушка разместила короткий видеоролик, на котором она позирует в центре Москвы в белых брюках, бежевом трикотажном топе и плаще такого же цвета. На кадрах Богданова поднимает топ и демонстрирует грудь на камеру.

Уточняется, что девушке грозит до года лишения свободы. На данный момент она находится под подпиской о невыезде.

В августе российская модель снялась полуобнаженной у отделения полиции и пошла под арест. Речь идет о модели Елене Никифоровской, которая позировала спиной к камере в клетчатой рубашке, черных стрингах и спущенных джинсах. Суд Екатеринбурга назначил девушке трое суток ареста.

