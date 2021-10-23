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Школа запретила мальчикам носить длинные волосы и вызвала негодование учеников

Школа в Техасе запретила мальчикам приходить на занятия с закрывающей глаза челкой
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Фото: Pixabay

Школа в Техасе запретила мальчикам носить длинные волосы из-за политики дресс-кода и вызвала негодование учеников. Об этом сообщает «Би-би-си».

Согласно правилам независимого школьного округа Магнолия (Magnolia), мальчикам нельзя приходить на занятия с закрывающей глаза челкой, заслоняющими уши прядями и прической, которая касается нижней части воротника рубашки.

Так, из-за введенного правила, семь учеников подали в суд на школьный округ. В иске, поданном Американским союзом гражданских свобод Техаса (ACLU), говорится, что сотрудники учебного заведения на месяц отстранили от занятий девятилетнего школьника, а также запретили ему выходить на обеденные перерывы в качестве наказания.

Студенты в возрасте от семи до 17 лет утверждают, что эта политика нарушает конституцию и федеральный закон, запрещающий дискриминацию по признаку пола.

«Это правило — полный кошмар. Кто мы такие, чтобы говорить сыну, как он должен выглядеть?» — высказался родитель одного из отстраненных учеников.

Школьный округ заявил, что на данный момент рассматривает иск. В электронном письме для американских СМИ пресс-секретарь учебного заведения Дениз Мейерс (Denise Meyers) подчеркнула, что школьный округ «уважает различные точки зрения, а также права граждан».

Опрос, проведенный ACLU Техаса в 2020 году, показал, что почти 500 государственных школьных округов штата имеют ту или иную политику, которая касается длины волос учеников мужского пола.

В июне шотландский школьник нарушил дресс-код в ответ на запрет носить шорты в жару. 16-летний Шейн Ричардсон (Shane Richardson) был одним из 13 учеников Академии Моффата (Moffat Academy) в области Галлоуэй, которых выгнали с занятий из-за нарушений установленных школой правил.

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