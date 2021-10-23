Российский психолог назвала женщинам способ показать интеллект коллегам

Российский психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина посоветовала женщинам носить сексуальную одежду на работу. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению специалистки, названный дресс-код может быть способом для работниц офисов показать коллегам интеллект. Лейкина подчеркнула, что в последнее время женщины все чаще носят одежду мужского кроя, чтобы внешне уравнять себя в полномочиях и солидности, которую несут предметы мужского гардероба.

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«Я считаю, что женщина должна стремиться, чтобы замечали ее привлекательность. Чтобы было непонятно, что она прилагает для этого особенные усилия. В этом проявятся ее мозги», — объяснила психолог.

Ранее в октябре российский модельер Виктория Андреянова объяснила отказ женщин от сексуальной одежды на работе. По мнению специалистки, для работниц перестало быть целью становиться объектом сексуального или иного внимания ради достижения карьерного роста. По этой причине они заменили вызывающие наряды и туфли на высоком каблуке практичными сдержанными вещами и кроссовками.