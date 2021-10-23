Жители Сочи перекрыли дорогу из-за не устроившей их новой схемы движения

В Сочи люди перекрыли дорогу и устроили стихийный митинг против новой схемы движения

Жители Сочи перекрыли автомобильное движение на участке трассы Адлер — Альпика-Сервис, режим которого недавно изменили местные власти. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что людей не устроила новая схема движения, из-за которой им приходилось делать большой крюк, чтобы попасть домой.

В итоге, как сообщается, протестующие добились своего, им пообещали вернуть все как было. После этого митингующие освободили проезжую часть.

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